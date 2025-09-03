Бывший помощник Трампа раскрыл истинные планы Си Цзиньпина

Бывший помощник президента США Дональда Трампа Роберт О’Брайен заявил, что глава Китая Си Цзиньпин хотел бы заполучить «почти всю Сибирь». Отрывок комментария О’Брайена опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

По мнению О’Брайена, Си заинтересован в Сибири не меньше, чем в Тайване. Экс-помощник президента США подчеркнул, что глава России Владимир Путин понимает планы Си и в то же время пытается разыграть «китайскую карту» против Трампа.

На этой неделе в Китае прошел саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В саммите приняли участие Путин, Си, премьер Индии Нарендра Моди и другие мировые лидеры. Также политики посетили торжества по случаю 80-летия победы над Японией и окончания Второй мировой войны.

По итогам двусторонней встречи Путина и Си Россия и Китай подписали более 20 документов о сотрудничестве. Речь идет о таких сферах, как энергетика, аэрокосмическая промышленность, искусственный интеллект, сельское хозяйство, здравоохранение, научные исследования, образование и СМИ.

Путин и Си Цзиньпин отстояли историческую правду об СССР

В ходе встреч в Пекине «Газпром» и китайская компания CNPC договорились об увеличении поставок в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Также был подписан меморандум о строительстве «Силы Сибири-2».