Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

© ANDRES MARTINEZ CASARES/EPA/TACC

«Самый сильный сигнал неповиновения Западу» от Путина и Си

После саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае прошел парад по случаю 80-летия победы над Японией и окончания Второй мировой войны. Тщательно срежиссированное представление и внушительный список гостей были призваны донести до США и их союзников мысль о силе современного Китая, пишет The Guardian. В своей вступительной речи Си Цзиньпин заявил, что мир стоит перед «выбором между войной и миром», и предупредил, что Китай - великая держава, которую «никогда не запугать никаким задирам».

Как отмечает The Guardian, вероятно, это был завуалированный намёк на США и их союзников. Совестные фотографии Си, президента РФ Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ына показали, что Китай «не боится поддерживать своих друзей», подчеркнул китайский аналитик Сун Вэнь-ти. По словам аналитиков, именно беспрецедентный кадр, на котором Путин, Си и Ким беседуют и пожимают друг другу руки, проходя по красной дорожке на площади Тяньаньмэнь, стал «самым сильным сигналом неповиновения Западу». По мнению Суна, Пекин посылает сигнал, что даже если западные страны продолжат вводить санкции против России из-за украинского кризиса, Китай не прекратит свою поддержку.

В ВСУ «незаметно» набрали десятки тысяч «азовцев»*

За последние несколько недель ВС РФ добились прорыва к северо-востоку от Красноармейска, стремясь изолировать украинские силы в городе, пишет американский портал Responsible Statecraft. Чтобы не допустить этого, ВСУ задействовали многочисленные формирования во главе с 1-м корпусом «Азова»* (запрещенная в РФ террористическая организация). Как отмечает Responsible Statecraft, присутствие целого корпуса «Азова»* стало неожиданностью для многих наблюдателей. Большинство помнит «Азов»* как один полк численностью около тысячи человек и шокировано тем, что он превратился в две многобригадные структуры численностью более 20-40 тысяч человек каждая.

Сейчас «Азов»* позиционируется как одно из последних боеспособных формирований на Украине. Другие формирования всё ещё существуют, но их бойцы - это невольные новобранцы, которых всё чаще набирают прямо с улиц вербовочные банды, отмечается в статье. Рост численности и крайне правые настроения этого формирования могут повлиять на будущее любого мирного соглашения по Украине. Российская военная цель - денацификация - направлена ​​против таких групп, как «Азов»*. Однако Киев вряд ли захочет (и сможет) разоружить десять процентов своих вооруженных сил, причём наиболее боеспособных, подчеркивает Responsible Statecraft. Более того, любые другие требования России, касающиеся образования, языка и религиозных прав, могут быть заблокированы политиками, связанными с «Азовом»*.

* запрещенная в РФ террористическая организация.

«Бразилия теряет покой»

На прошлой неделе бразильский президент Лула да Силва заявил, что Бразилия «спокойна», поскольку Китай является её основным торговым партнёром. Контекст: Лула говорил о полном отсутствии переговоров с правительством США, поскольку представители Вашингтона просто отказываются общаться с бразильскими властями, пишет O Globo. Американская доля в бразильском экспорте давно перестала быть доминирующей. Теперь это место принадлежит Китаю, и Бразилия Лулы прекрасно ладит с Китаем Си Цзиньпина и другими странами БРИКС.

В то же время китайское правительство проводит переговоры на высоком уровне с США, и тарифная война между странами приостановлена. Это должно вызывать беспокойство у Лулы, подчеркивает O Globo. В числе прочих требований президент США Дональд Трамп хочет, чтобы Китай увеличил импорт американских соевых бобов в четыре раза. Соевые бобы - основная статья бразильского экспорта в Китай, на них приходится 35-40 процентов всего экспорта. Этого удалось достичь в последние годы, когда китайцы из-за тарифной войны при первой администрации Трампа заменили американские соевые бобы бразильскими. Три других наиболее экспортируемых в Китай бразильских товара - железная руда, нефть и мясо. США также экспортируют нефть и мясо. В статье отмечается, что из-за переговоров США и Китая Бразилия «потеряет покой» - возможно, стране придётся искать покупателей в других местах.

«Останется ли российская база в Армении?»

Недавние события в отношениях Москвы и Еревана ставят вопросы о перспективах сотрудничества двух стран в условиях, когда Армения стала «местом пересечения интересов конфликтующих держав», пишет Al Jazeera. Эти вопросы стали еще более острыми после того, как 8 августа Армения и Азербайджан заключили сделку. Историческое соглашение, подписанное в Вашингтоне под эгидой США, также закрепило беспрецедентную роль Америки в стратегическом регионе благодаря Зангезурскому коридору, который в Вашингтоне назвали «Трамповским коридом процветания и мира». США получили на него эксклюзивные права сроком на 99 лет. Соглашение соединяет Кавказ с Турцией и Европой, отдаляя его от России и Ирана, отмечается в статье.

В центре этого геополитического шторма - судьба российской военной базы в Гюмри, втором по величине городе Армении и ключевом компоненте партнерства в сфере безопасности между Ереваном и Москвой. Армянские официальные лица все чаще говорят о разрыве отношений с Россией в сфере безопасности. Опрошенные Al Jazeera эксперты заявили, что Армения сталкивается с внутренней нестабильностью и внешним давлением, а ее премьер-министр Никол Пашинян стремится поддерживать баланс между различными сторонами, не предпринимая резких шагов, которые могли бы спровоцировать кого-либо, включая Россию. Недавнее соглашение между Арменией и Азербайджаном оставило несколько нерешенных вопросов. Напряженность в регионе остается высокой, что может затянуть решение по российской военной базе. Руководство Армении «не спешит требовать прекращения российского военного присутствия на своей территории», подчеркивается в статье.

«Путин похвалил Фицо и заявил о нежелании нападать на ЕС»

Президент России Владимир Путин и премьер Словакии Роберт Фицо встретились в третий раз за последний год, пишет чешский портал Seznam zprávy. Фицо посетил Пекин, чтобы принять участия в китайских торжествах по случаю годовщины окончания Второй мировой войны.

В ходе встречи в Пекине с Фицо Путин заявил, что Россия ценит его независимую политику. Российский лидер также подчеркнул, что политика Фицо положительно влияет на экономику Словакии. Путин добавил, что Россия не планирует нападать на Европу. Он назвал попытки обвинить Москву в таких планах «полной чушью, не имеющей под собой никаких оснований». Фицо заявил о планах встретиться с Владимиром Зеленским и «всячески протестовать» против ударов по нефтепроводу «Дружба». Также Фицо сравнил Евросоюз с лягушкой, которая сидит на дне колодца и не замечает перемен вокруг.