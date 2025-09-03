Европейским лидерам следует прекратить демонизировать российское руководство ради прекращения конфликта на Украине. Об этом пишет Conversation.

По мнению обозревателя, политики ЕС должны задуматься о том, не поможет ли им в дипломатии «более утонченное описывание Путина в публичных выступлениях». По его мнению, такой подход продемонстрирует России, что Запад верит в возможность достижения соглашения и готов его соблюдать.

Ранее газета Times со ссылкой на источники заявила, что американский лидер Дональд Трамп склоняется к тому, чтобы обвинить Европу в препятствовании для его мирной инициативы по Украине. Axios до этого отмечала, что в Белом доме замечают двойную игру лидеров ЕС и то.

США и Запад показывают двуличие в отношении Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков замечал, что партия войны в ЕС сохраняет свой основной тренд и «не унимается».