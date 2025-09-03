Глобальная угроза: как Россия разрушила военные планы США

На саммите ШОС 2025 года скончался «коллективный Запад», как и военные планы Соединенных Штатов на ближайшие 100 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что «труп» Запада пока говорит, движется, строит планы, грозит и проклинает, однако незаметные для глаза процессы тления начали свой обратный отсчет. Он стартовал сразу после окончания встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди.

На Западе почувствовали, что случилось что-то плохое и непоправимое, однако, что именно — пока понять не смогли. Австралийские Sky News назвали Моди «самым неожиданным» гостем на «сборище», а британское издание Daily Mail назвало встречу Путина и Моди «зловещей глобальной угрозой».

В США отреагировали еще острее. Например, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер назвал поведение Моди «хищническим», Советник американского президента по торговле Питер Наварро сперва назвал Индию «прачечной кремлевских денег», а после осудил Моди за то, что он «ложится в постель с двумя главными авторитарными диктаторами в мире — Путиным и Си Цзиньпином».

В индийском обществе оскорбления со стороны Запада восприняли с радостью и облегчением. India Today прямо приветствовала «геополитический сдвиг» и отказ от вредного балансирования между Западом и Востоком.

«История показывает, что позиция "сидящего на заборе" имеет цену. От приграничных столкновений до торговых споров — Индия часто выбирала стратегическую неоднозначность ценой риска потерять друзей. <…> Индии придется сделать выбор, иначе она рискует остаться без друзей, без влияния и с ограниченными возможностями в быстро поляризующемся мире», — пишет издание.

Индия воспринималась Западом как «Украина на стероидах», которая проецировала военную силу евроатлантистов в Восточном полушарии и «активировалась» бы нажатием кнопки. США и другие страны НАТО не жалели средств, чтобы это рано или поздно произошло — проводили военные программы и учения, включали Индию во всевозможные инициативы. С 2016 года страна носила статус «главного оборонного партнера США», а в феврале этого года Вашингтон и Нью-Дели заключили десятилетнее «соглашение по оборонному партнерству».

Подобная щедрость объясняется тем, что Индия, формально не входящая в западный военный блок, была важным элементом планов по наращиванию военного доминирования коллективного Запада. Однако выбор индийских властей поставили на этих планах крест.

Сразу после встречи Путина и Моди появились новости, что Нью-Дели склоняется к совместному проекту производства истребителей СУ-57Э и думает отказаться от закупки американских F-35 Lightning II. Не исключено, что этим военно-техническое сотрудничество РФ и Индии не ограничится. Кроме того, страны развивают энергетическое сотрудничество: индийские профильные СМИ сообщают о задаче повысить приемных СПГ-терминалов минимум на треть.

В США предложили России новый план по Украине

А что касается запоздалых угроз и проклятий Запада, одно из центральных индийских изданий отметило, что кому-то стоит напомнить американскому лидеру Дональду Трампу о времени, «когда Будда вновь улыбнулся». В 1974 году, когда Индия испытала первую ядерную бомбу, операция носила название «Улыбка Будды».