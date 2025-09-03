Заметание следов пребывания Ким Чен Ына на переговорах с Путиным попало на видео

После переговоров президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына сотрудники, которые сопровождали главу Северной Кореи, «тщательно уничтожили все следы его пребывания». Об этом написал в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Александр Юнашев.

«Забрали стакан, из которого он [Ким Чен Ын] пил», — отметил журналист.

Кроме того, сотрудники северокорейского лидера протерли обивку кресла и те части мебели, которых касался политик.

Владимир Путин и Ким Чен Ын приняли участие в торжествах по случаю 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Президент России прибыл на парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине в качестве главного гостя.