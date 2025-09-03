В Северном Рейне-Вестфалии менее чем за две недели до выборов погибли четыре ключевых кандидата и два запасных представителя партии «Альтернатива для Германии». Между их смертями прошло ровно 13 дней, сообщает European Conservative.

В материале говорится, что все они баллотировались в местные органы власти в северо-западной земле Германии, где избиратели пойдут на избирательные участки менее чем через две недели. Погибшими числятся Ральф Ланге (66 лет), Вольфганг Клингер (71 год), Стефан Берендес (59 лет), Вольфганг Зейтц (59 лет).

Подчеркивается, что регион оказался наиболее пострадавшим от миграционного кризиса в Германии. Например, в Кельне в канун Нового года 2015–2016 годов произошли массовые сексуальные нападения на местных жительниц со стороны мужчин арабского и африканского происхождения. АдГ стала единственной партией, открыто обсуждавшей проблемы, связанные с мигрантами в стране, отмечает автор материала.

По данным официальной статистики, почти 20% жителей Германии имеют иностранное происхождение: либо они сами родились за границей, либо их родители приехали в страну из-за рубежа. Согласно результатам социологического исследования, более половины немцев (57%) выступают за введение строгих ограничений на въезд для иностранцев, включая граждан Украины. С 2022 года в Германию прибыли около 2 миллионов беженцев, что могло бы заполнить два города, подобных Кельну.

По словам лидера АдГ Алисы Вайдель, «отчаянное цепляние за власть любой ценой стало главной заботой политиков из истеблишмента». Она отметила, что «движимые паникой, они изменяют законы, манипулируют конституцией и уничтожают основные права парламентской оппозиции, чтобы не допустить демократической передачи власти».