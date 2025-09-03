Австралиец приехал в Россию, чтобы писать о людях Донбасса

Австралийский политолог приехал в Россию, чтобы написать о людях Донбасса. Марк Лоу работает над историями жителей региона, передает РЕН ТВ.

Деталями Лоу поделился на ВЭФ-2025. Он признался, что истории дончан собирает с 2014 года. Политолог общается с местными жителями, записывает их рассказы и структурирует их. Он хочет, чтобы на в других странах узнали о реальных событиях в ДНР.

«Первая часть о девушке по имени Диана, которая сейчас живет здесь. Ей 21 год. <...> Она рассказывает свою историю, начиная с того момента, когда ей было, по сути, 10 лет. Когда я брал у неё интервью, я был в слезах», — сообщил Лоу.

