Прошедший в Китае саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) наглядно показал, что попытки Запада изолировать Россию провалились. Об этом заявил «Аргументам и фактам» политолог Константин Блохин.

Саммит ШОС прошел в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, в нем приняли участие свыше 20 лидеров иностранных государств, в том числе президент России Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, глава Китая Си Цзиньпин. На встрече с Путиным Моди заявил, что «даже в самых сложных ситуациях Индия и Россия всегда шли плечом к плечу». Он подчеркнул, что сотрудничество двух стран важно для глобального мира.

Политолог Константин Блохин констатировал, что «Запад в попытке изолировать Россию, на самом деле, показал, что он сам себя изолировал от всех остальных».

«Ключевые страны Глобального Юга, то есть Россия, Китай, Индия, имеют прекрасные отношения между собой. И плюс все больше и больше желающих присоединиться к формату ШОС. Негодование Запада вызвано именно этими причинами», – уверен эксперт.

По его словам, Запад в попытке как-то ослабить Россию ослабляет лишь сам себя.

При этом западные СМИ в статьях, посвященных саммиту ШОС, констатировали, что он показал единство лидеров России, Китая и Индии в противостоянии Западу и установленному им миропорядку, а также обратили внимание на то, что отношение к российскому лидеру Владимиру Путину на мировой арене становится все более теплым.

В свою очередь находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский высказал мнение, что саммит ШОС свел на нет угрозы американского лидера Дональда Трампа о вторичных санкциях и в итоге может заставить Вашингтон выйти из украинского конфликта.

Саммит ШОС в Китае: союз «Дракона, Слона и Медведя» формирует новый мировой порядок

Однако Блохин считает, что причиной выхода США из украинского урегулирования станет отсутствие выгод для Белого дома.

«Причина не в самом саммите, а в усталости администрации от урегулирования, которое не приносит конкретных выгод США», – пояснил он.

Напомним, что после начала российской спецоперации на Украине на Западе были введены обширные антироссийские санкции. В частности, была заморожена часть российских активов, в том числе и золотовалютные резервы Центробанка на сумму около 300 миллиардов долларов, ограничена торговля в ряде областей и резко уменьшено сотрудничество в банковской сфере. При этом министр культуры и национального наследия Польши Петр Глиньский подчеркивал, что российская культура должна исчезнуть из общественного пространства, а выходцы из России жаловались на настоящую травлю в западных странах.