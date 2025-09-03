“Си Цзиньпин демонстрирует огневую мощь, чтобы показать, что Китай больше не потерпит издевательств, – под таким заголовком вышел в американской газете The New York Times репортаж из Пекина. – Парад, на котором присутствовали лидеры России и Северной Кореи, носил вызывающий характер. Президент Трамп нанес ответный удар, обвинив Си Цзиньпина в игнорировании роли Америки во Второй мировой войне”.

Лидер Китая Си Цзиньпин в среду председательствовал на масштабном военном параде в Пекине с участием истребителей, ракет и марширующих войск, в то время как он выступил с дерзким предупреждением соперникам не бросать вызов суверенитету его страны.

Его послание было подчеркнуто лидерами, собравшимися рядом с ним на смотровой площадке, представляющими государства, которые бросили вызов американскому доминированию в мировом порядке или поставили его под сомнение, пишет The New York Times. Рядом с председателем Си были президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, а также лидеры Ирана, Пакистана и других стран.

В ознаменование годовщины окончания Второй мировой войны пушки дали 80 залпов, а солдаты с китайским флагом в руках прошли маршем по красной ковровой дорожке, покрывающей часть площади Тяньаньмэнь. Зрители, наблюдавшие за парадом, размахивали маленькими флажками и салютовали, когда прозвучал национальный гимн и был поднят флаг. Позже в воздух были выпущены голуби и воздушные шары — по слухам, по 80 000 штук и тех и других, отмечает репортер The New York Times.

Парад стал кульминацией недельной кампании Коммунистической партии, направленной на подъем патриотизма, переосмысление роли Китая во Второй мировой войне и представление партии как спасителя нации от иностранного агрессора, императорской Японии. Воспоминания о военных годах помогают укрепить внутреннюю поддержку Китая в условиях экономической неопределенности и напряженности в отношениях с Соединенными Штатами, которые председатель Си обвинил в попытках сдерживать и подавлять Китай.

“Китайская нация - великая нация, которая не боится тирании и твердо стоит на своих ногах”, - заявил Си Цзиньпин с трибуны у ворот Тяньаньмэнь.

Он провел прямую линию между жертвами Второй мировой войны и вызовами, с которыми, по словам Китая, он сталкивается сегодня.

“Сталкиваясь в прошлом с борьбой не на жизнь, а на смерть между справедливостью и злом, светом и тьмой, прогрессом и реакцией, китайский народ объединялся в ненависти к врагу и оказывал сопротивление”, - сказал глава КНР.

Он охарактеризовал сегодняшнюю напряженность как еще один судьбоносный выбор между миром или войной, диалогом или конфронтацией и сказал, что Китай будет на стороне прогресса.

Мероприятие было насыщено символикой, связывающей современную Коммунистическую партию с ее революционным прошлым. Высокопоставленные китайские лидеры, бывшие и нынешние, собрались вместе с Си, который был одет в костюм в стиле Мао, напоминающий отца-основателя Китайской Народной Республики.

Позже Си Цзиньпин стоял в открытом люке китайского лимузина “Красный флаг” - автомобиля, который напоминает как об эпохе Мао, так и о стремлении Китая к самостоятельности в промышленности, — и осматривал войска Народно-освободительной армии.

Солдаты синхронно повернули головы, когда машина Си Цзиньпина проехала мимо них, и хором отвечали на его приветствия: “Следуйте за партией! Сражайтесь, чтобы победить! Проявляйте примерное поведение!” Чтобы продемонстрировать свою боевую готовность, солдаты с автоматами в руках пробежали мимо танков с ракетами в руках и запрыгнули в свои машины.

Присутствие президента Путина подчеркнуло то, как Китай и Россия стремились согласовать свою историю, представляя Вторую мировую войну как доказательство самопожертвования своих стран и как оправдание для того, чтобы требовать большего влияния на послевоенный международный порядок, отмечает The New York Times.

Послание Си Цзиньпина не осталось без ответа. Через несколько минут после начала церемонии президент Трамп выступил с речью из Вашингтона, обвинив Си Цзиньпина в игнорировании роли Америки в оказании помощи Китаю во время войны. В социальной сети Truth он написал, что “большой вопрос” заключается в том, упомянет ли г-н Си “о той огромной поддержке и "крови", которую Соединенные Штаты Америки оказали Китаю, чтобы помочь ему защитить свою СВОБОДУ от очень недружественного иностранного захватчика”.

Трамп добавил: “Пожалуйста, передайте мои самые теплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, когда вы участвуете в заговоре против Соединенных Штатов Америки”.

Действительно, парад Си Цзиньпина был не просто воспоминанием о прошлом, но и в еще большей степени посланием Западу о “неудержимом” подъеме Китая, отмечает The New York Times.

На параде были продемонстрированы новые ракеты, уничтожающие корабли, подводные беспилотные летательные аппараты и беспилотные боевые самолеты, которые подчеркивают инвестиции Китая в военные инновации, поскольку Китай все больше соперничает с Соединенными Штатами за военное господство в Азии.

Си Цзиньпин также сделал скрытое предупреждение Тайваню и его международным сторонникам об опасности любого шага в направлении формальной независимости.

В своей речи Си пообещал защищать национальный суверенитет и территориальную целостность и сказал: “Народно-освободительная армия Китая всегда была героической силой, на которую партия и народ могут полностью положиться”.

Список приглашенных подчеркнул, насколько углубился раскол между Пекином и Западом, особенно из-за тесного сотрудничества Китая с Россией в конфликте на Украине. Примечательно, что на мероприятии не присутствовали высокопоставленные представители ведущих западных демократических стран, включая Соединенные Штаты. Но на параде присутствовали лидеры многих стран Юго-Восточной и Центральной Азии, что свидетельствует об успехах Китая в укреплении региональных партнерств, признает The New York Times.