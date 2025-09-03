Европейский союз (ЕС) не может принимать решения об отправке своего военного контингента в рамках гарантий безопасности для Украины после возможного заключения мирного заключения.

Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, его слова приводит агентство dpa.

«Евросоюз не несет ответственности за решения о военной поддержке Украине», — прокомментировал политик слова главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен.

1 сентября фон дер Ляйен сообщила, что у Европы есть «довольно четкий план» размещения своих войск на территории Украины в рамках обеспечения гарантий безопасности после подписания мирного соглашения. Она добавила, что главы стран ЕС разрабатывают план размещения многонациональных войск и поддержки со стороны США.

Мерц выступил с обращением к Словакии по поводу антироссийских санкций

Позже ее слова раскритиковал министр обороны Германии Борис Писториус, заявивший, что ЕС не имеет полномочий в отношении размещения воинского контингента где бы то ни было, поэтому обсуждение таких вопросов до переговоров неприемлемо.