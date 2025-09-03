Трамп пошел в разнос: США сыплют угрозами и готовят новый Майдан

После саммита ШОС, который зафиксировал сближение России, Китая и Индии, США приходится лихорадочно принимать «антикризисные меры». Как сообщает «Царьград», Белый дом уже выделил несколько вариантов и все они довольно классические — шантаж, «маленькая победоносная война», майдан и ультиматумы России.

Удар по Индии

Сближение РФ, КНР и Индии не входит в интересы Запада и пугает глобалистские элиты. Особенно сокрушительным итог саммита ШОС оказался для президента США Дональда Трампа, который на исходе 200 дней второго президентства столкнулся с резким снижением авторитета Вашингтона и неудачей его «миротворческих» инициатив.

Сейчас администрации Трампа нужен «антикриз», который бы поднял рейтинг среди сторонников и нейтрализовал критику со стороны противников. Судя по всему, в работе три основных варианта.

Главный удар Белого дома направлен на Индию — ее в США считают слабым звеном в архитектуре нового многополярного мира. Трамп, по всей видимости, верит, что тарифы могут ему помочь склонить Нью-Дели на свою сторону. Утвердиться в этом мнении ему помогает советник по вопросам экономики и торговли Питер Наварро. Он является главным идеологом концепции Трампа о том, что торговый баланс нужно изменять импортными тарифами.

Однако в Белом доме дошли до идеи, что пошлинами можно не только экономические, но и геополитические вопросы. В результате против Индии ввели дополнительные тарифы за закупки российской нефти на фоне украинского конфликта.

Когда ультиматум Вашингтона не оказал нужного действия на Нью-Дели, Наварро выступил в качестве шантажиста, напомнив, что индийская экономика функционирует в рамках долларовой денежной системы, валюта которой выпускается в США, а Индии следовало бы «вести себя соответственно».

Когда и это не подействовало, уже перед саммитом ШОС, Наварро обвинил Нью-Дели в спонсировании военных действий России на Украине.

Новый «майдан»

Уже после саммита, когда по миру разлетелись кадры встречи лидеров трех стран, экономический советник Трампа перешел к угрозе «цветных революций» и иных технологий государственных переворотов. Он призвал «демократическую общественность» Индии выходить на улицы и свергать правительство премьер-министра Нарендры Моди.

«Я не понимаю, почему Моди "прыгает в постель" к Путину и Си Цзиньпину, будучи главой крупнейшей в мире демократии. Я бы просто сказал народу Индии: пожалуйста, поймите, что тут происходит: брахманы наживаются за счет простых индусов, и нам нужно, чтобы это прекратилось», — говорил он.

Однако эти слова лишь показывают уровень компетентности Питера Наварро в вопросах, связанных с Индией — Моди не имеет отношения к высшей варне брахманов, а по рождению принадлежит к одному из низших слоев варны, вайшья. И Трамп прислушивается к подобному эксперту, выстраивая внешнюю политику на основе его советов.

Борьба с «наркотраффиком»

В конце августа Трамп распорядился направить к берегам Южной Америки эскадру из-за того, что президент Венесуэлы Николас Мадуро якобы причастен к наркотраффику в Северную Америку. Однако подобная версия настолько абсурдна, что в нее не верит даже американская пресса.

Например, телеканал CNN опроверг обвинения Трампа в адрес Мадуро, причем по пунктам — коку в Венесуэле не выращивают, а сама страна занимает лишь 2% от общего транзита наркотиков на север. Однако к собственным СМИ Вашингтон прислушивается лишь когда это удобно.

«Маленькая победоносная война» против Венесуэлы может рассматриваться Трампом как способ повышения рейтинга. Особенно в том случае, если избиратели поверят, что таким образом американский президент защищает американцев от наркотической угрозы.

Нейтрализовать провал

Третий способ поднять популярность — пытаться нейтрализовать последствия провала на украинском направлении. Для этого Белый дом ищет конкретный результат, который можно предъявить в качестве успеха «на пути к миру». Тут у Вашингтона есть два варианта: или давить на Европу, чтобы те принудили Киев к уступкам, или стать жестким в диалоге с Москвой.

Судя по сигналам из Белого дома, администрация окончательно не определилась и пока прорабатывает оба сюжета. Axios пишет, что Трамп понимает двойную игру Евросоюза, которые в действительности хотят продолжения конфликта. По этой причине президент США и его окружение якобы недовольны европейцами и могут пойти на шаги в отношении ЕС.

Одновременно с этим продолжают звучать намеки на «наказание России». В частности, об этом говорил министр финансов Скотт Бессент, заявив, что «мощные санкции» против РФ все еще актуальны.

Получится ли у Трампа?

Сейчас каждый шаг Трампа ухудшает международную позицию США. Продолжение шантажа Индии в конечном счете развеет шансы «отыграть назад» ситуацию. Вторжение в Венесуэлу способно временно повысить рейтинги, однако шаг непредсказуем с военной точки зрения. Для принуждения к миру на Украине у Вашингтона фактически нет инструментов — на разрыв с ЕС у Трампа не хватает решимости, а экономически давить на Россию у Штатов уже не получается.

Однако в ближайшее время ситуация для Белого дома может стать еще хуже, ведь переговоры президента РФ Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина еще не завершились. Не исключено, что по их итогам мир услышит новые важные заявления.