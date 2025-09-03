Пока вы спали: беседа Путина с лидером КНР и наказание авиакомпании РФ за овербукинг

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Путин побеседовал с лидерами КНР и КНДР по пути на парад в Пекине

Президент России Владимир Путин кратко пообщался с председателем Китая Си Цзиньпином и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном по пути на парад в Пекине. Об этом сообщает ТАСС.

Путин прибыл на торжества последним в качестве главного гостя и после рукопожатия с Си Цзиньпином они вместе направились на церемонию фотографирования у Императорского дворца.

Затем три лидера прошли по красной дорожке на трибуны площади Тяньаньмэнь, где заняли места на центральной трибуне и обменялись несколькими словами.

Над регионами России и Азовским морем за ночь сбили 105 БПЛА

За ночь с 2 на 3 сентября российские системы ПВО сбили и перехватили 105 украинских беспилотников над различными регионами России и акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщает ТАСС.

Наибольшее количество дронов — 25 штук — было уничтожено над Ростовской областью, также над Брянской областью и Краснодарским краем. Кроме того, беспилотники сбивали над Калужской, Смоленской областями, Республикой Крым и морскими акваториями, что свидетельствует о масштабности отраженной атаки.

Авиакомпанию S7 оштрафовали за овербукинг и непредоставление услуг при задержке рейса

Авиакомпанию S7 Airlines оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушение правил перевозки и оказание услуг при задержке рейса. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе проверки выяснилось, что двум пассажирам отказали в посадке из-за превышения количества зарегистрированных пассажиров по сравнению с количеством доступных мест, а рейс из Москвы в Казань был задержан и отменен, при этом гостиница не предоставлялась пассажирам при ожидании более 20 часов.

В результате, по инициативе транспортного прокурора, компания была привлечена к административной ответственности за повторное нарушение требований законодательства РФ.

На параде в Пекине впервые появились Военно-космические и Кибервойска КНР

На параде в Пекине, посвящённом 80-летию победы в войне с японской агрессией и мировой антифашистской войне, впервые были продемонстрированы Военно-космические и Кибервойска Китая. Об этом сообщает ТАСС.

Помимо традиционных родов войск, таких как Сухопутные, Военно-морские, Воздушные и Ракетные силы, на мероприятии показали новые формирования, созданные в 2024 году, включая Войска информационной поддержки и тылового обеспечения.

Также впервые были представлены флаги этих недавно сформированных подразделений Народно-освободительной армии Китая.

Си Цзиньпин призвал ВС Китая ускорять создание армии мирового класса

Председатель Китая Си Цзиньпин призвал Народно-освободительную армию ускорить создание армии мирового класса и решительно защищать национальный суверенитет. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что НОАК всегда была героической силой, которой полностью доверяют партия и народ, и призвал офицеров и солдат добросовестно выполнять свой долг.

По словам Си Цзиньпина, армия должна поддерживать великое возрождение китайской нации и вносить значительный вклад в мир и развитие во всем мире.