Трамп попросил Си Цзиньпина «передать привет» Путину и Ким Чен Ыну

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп попросил председателя КНР Си Цзиньпина «передать привет» главе России Владимиру Путину и лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну. Он Пекине.

Трамп пожелал Си Цзиньпину и «замечательному народу Китая» великолепный и незабываемый праздник. «Пожалуйста, передайте мои самые теплые приветствия Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы готовите заговор против Соединенных Штатов Америки», — добавил американский президент.

Ранее в сети появились кадры с военного парада на площади Тяньаньмэнь в Пекине, приуроченного к 80-летию окончания Второй мировой войны и победы над империалистической Японией. Отмечается, что в начале мероприятия глава КНР провел смотр войск.