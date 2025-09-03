Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын находятся рядом на трибуне в Пекине

Российский лидер Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и глава КНДР Ким Чен Ын находятся рядом на трибуне в Пекине, где проходит парад в честь 80-летия окончания Второй мировой войны.

Торжественные мероприятия по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны и победы над империалистической Японией начались на площади Тяньаньмэнь в Пекине.

