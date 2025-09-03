Ким Чен Ын пригласил Лукашенко посетить КНДР в любое время

Президент Белоруссии Александр Лукашенко перед началом парада в китайской столице пообщался с лидером КНДР Ким Чен Ыном, который пригласил главу белорусского государства посетить его страну в удобное время.

"Лукашенко пообщался с Ким Чен Ыном до начала парада. Лидер КНДР пригласил первого (Лукашенко - прим. ТАСС) посетить его страну в любое удобное время", - сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии телеграм-канал "Пул Первого".

Он также опубликовал фотографии, на котором лидеры Белоруссии и КНДР доброжелательно общаются и улыбаются.

Александр Лукашенко прибыл на парад в Пекине с младшим сыном Николаем. Согласно видео, опубликованному телеграм-каналом, сначала они вместе вышли на ковровую дорожку, однако Николай сошел с нее и продолжил движение параллельно отцу, но за спинами почетного караула, который встречал высоких гостей.