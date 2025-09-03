Названа первоочередная цель России в случае конфликта с НАТО

Объекты Североатлантического альянса в Финляндии станут законной военной целью России и одними из первых попадут под удар в случае конфликта. Такое мнение выразил ТАСС председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России Сергей Липовой.

Он отметил, что как только Финляндия вошла в состав НАТО, она лишилась политической, а также военно-экономической самостоятельности, и стала выполнять волю руководства альянса и Европейского союза. «Поэтому на территории Финляндии будут располагаться и пункты управления НАТО, и базы НАТО, и подразделения НАТО. Естественно, что это влечет непосредственною угрозу для Российской Федерации, но эта медаль имеет и оборотную сторону, потому что все военные объекты, появляющиеся на территории Финляндии, являются нашими законными военными целями, в случае конфликта они будут уничтожены в первую очередь», — пояснил Герой России.

Липовой также упомянул, что в прошлом веке Финляндия попала под влияние гитлеровской Германии, и сегодня государство повторяет свои ошибки.

Ранее Минобороны Финляндии сообщило, что штаб регионального командования сухопутных войск НАТО в финском Миккели начал работу вблизи границы с Россией. Отмечается, что операции штаба НАТО в мирное время включают планирование, подготовку и проведение совместных учений и других мероприятий.