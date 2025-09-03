Во Франции захотели выдать Германии подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца

Апелляционный суд Болоньи на ближайшем заседании рассмотрит вопрос об экстрадиции в Германию по запросу прокуратуры украинца Сергея Кузнецова, арестованного в связи с подрывом газопроводов «Северный поток». Об этом пишет Украины.

По словам эксперта, предстоящее слушание «технически подходит» для того, чтобы согласиться на выдачу или отказать в ней. В ожидании заседания, как отметил адвокат, у него и подзащитного есть время ознакомиться с документами обвинения, полученными из Германии.

После ареста Кузнецова у судебных органов есть два месяца на то, чтобы определиться с решением.

В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини украинца. Он считается участником диверсий на газопроводах в Балтийском море в сентябре 2022 года.

Ранее сообщалось, что суд Болоньи считает Кузнецова склонным к побегу. Орган, рассматривая решение о подтверждении ареста украинца, учел тот факт, что у фигуранта есть псевдоним и загранпаспорт с множеством печатей. Незадолго до этого, немецкие следователи нашли связь спецслужб Украины с подрывом «Северных потоков».