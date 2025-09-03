Первые гости уже прибывают на площадь Тяньаньмэнь в Пекине, где пройдёт парад победы.

© RT на русском

Видео публикует Telegram-канал RT.

Среди политиков в том числе президенты Сербии и Белоруссии Александр Вучич и Александр Лукашенко.

Почётный караул уже марширует по главной площади Пекина. Журналисты размещаются на трибуне в ожидании парада, все стоят вплотную друг к другу, передаёт с места корреспондент RT Алина Салионова.

Парад, приуроченный к 80-летию окончания Второй мировой войны и победы над империалистической Японией, пройдёт 3 сентября в Пекине.

Telegram-канал RT покажет самые яркие и интересные кадры с мероприятия.