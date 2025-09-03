Болгария отказалась расследовать сбой GPS в самолете фон дер Ляйен

Болгария не будет расследовать сбой систем навигации GPS при посадке самолёта с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в городе Пловдив.

Об этом сообщил премьер-министр Болгарии Росен Желязков.

По его словам, зарегистрированные помехи происходят «каждый день» и они «не были направлены на конкретный авиационный объект».

«Когда возникают помехи в сигнале GPS, мы используем инструментальную навигацию... Нет смысла проводить расследование, поскольку эти помехи не являются ни гибридными, ни киберугрозами», — приводит его слова издание Darik.

В Financial Times ранее писали, что при посадке самолёта с фон дер Ляйен произошёл сбой систем навигации. Издание отмечало, что вмешательство якобы со стороны России могло стать причиной сбоя при посадке самолёта.

В Кремле отвергли это обвинение.