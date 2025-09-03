Трамп заявил о намерении направить Нацгвардию США в Балтимор
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении направить Нацгвардию в Балтимор для борьбы с преступностью, несмотря на возражения со стороны властей штата и города.
По его словам, Чикаго и Балтимор стали «адской дырой».
«У нас есть на это право, потому что у меня есть обязанность защищать эту страну, это касается и Балтимора», — цитирует его CBC News.
При этом он не уточнил, когда именно направит подразделения Нацгвардии.
Ранее сообщалось, что Пентагон планирует отправить военных в Чикаго для борьбы с преступностью, а также для снижения числа бездомных и нелегальных иммигрантов.