Трамп заявил о намерении направить Нацгвардию США в Балтимор

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении направить Нацгвардию в Балтимор для борьбы с преступностью, несмотря на возражения со стороны властей штата и города.

По его словам, Чикаго и Балтимор стали «адской дырой».

«У нас есть на это право, потому что у меня есть обязанность защищать эту страну, это касается и Балтимора», — цитирует его CBC News.

При этом он не уточнил, когда именно направит подразделения Нацгвардии.

Ранее сообщалось, что Пентагон планирует отправить военных в Чикаго для борьбы с преступностью, а также для снижения числа бездомных и нелегальных иммигрантов.