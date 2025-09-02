Президент США Дональд Трамп объяснил, почему он хочет остановить конфликт на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал Трамп во время интервью Скотту Дженнингсу, он «чувствует обязательство» остановить украинский конфликт, потому что он «может это сделать». Он также добавил, что чувствует разочарование из-за потерь, которые несут Россия и Украина.

«Если я могу помочь его остановить, то, думаю, что у меня есть обязательство это сделать», — заявил он.

Ранее Трамп заявил, что он разочарован президентом России Владимиром Путиным.