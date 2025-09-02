Болгария отказалась расследовать инцидент с самолетом фон дер Ляйен

Болгария отказалась расследовать инцидент со сбоями в работе навигации на самолете главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен. Об этом сообщил болгарский премьер-министр Росен Желязков, передает Deutsche Welle (признана в России СМИ-иноагентом).

© Global look

По его словам, помехи в работе GPS не являются редкостью и представляют из себя «одно из последствий» военных конфликтов. Политик отметил, что для проведения расследования нет оснований.

«С начала войны на Украине мы стали свидетелями того, что называется электронной войной. Эти помехи не нацелены на конкретный самолет», — сказал Желязков.

