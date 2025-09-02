Трамп прокомментировал инцидент с самолетом фон дер Ляйен

Президент США Дональд Трамп заявил, что председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен лишили возможности пользоваться телефоном. Такую версию он изложил во время общения с журналистами в Белом доме.

Трамп фактически оставил без ответа вопрос, касавшийся произошедшего 31 августа сбоя в работе системы навигации при посадке самолета с главой ЕК в Болгарии.

"Никто не знает, откуда это взялось", - подчеркнул он, назвав при этом главу ЕК "замечательной женщиной".

"Ее лишили возможности пользоваться телефоном", - продолжил Трамп. "Знаете, иногда это неплохо. Когда-нибудь это может произойти и со мной, и я буду очень рад", - добавил он.

Ранее британская газета Financial Times сообщила о сбое в работе системы навигации при посадке в Болгарии самолета с Урсулой фон дер Ляйен на борту. По ее информации, пилотам пришлось использовать бумажные карты для совершения посадки в аэропорту города Пловдив.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии Financial Times опроверг причастность России к сбою в работе GPS в самолете.