Трамп: США могут пересмотреть позицию по России и Украине

ВАШИНГТОН, 2 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты изменят позицию в отношении России и Украины, если недавний саммит в Анкоридже не даст искомых Вашингтоном результатов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"У меня в действительности была очень хорошая встреча с президентом [России Владимиром] Путиным пару недель назад [на Аляске]. Посмотрим, приведет ли она к чему-то. Если нет, то мы займем иную позицию", - сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Он не уточнил, какого рода изменения имел в виду.