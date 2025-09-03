Зеленский анонсировал разговор с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский проведет беседу с американским лидером Дональдом Трампом в ближайшее время.

Его слова приводит «Интерфакс-Украина».

«Когда мы говорим, если не будет этой встречи (лидеров — прим. «Ленты.ру»), то тогда дайте поддержку в виде помощи, в виде санкций. Эти сигналы мы передали президенту Соединенных Штатов, он несколько недель назад сказал, что он даст какой-то ответ, он сказал, что через несколько недель — это может быть две или три недели», — сказал Зеленский, добавив, что по этой теме Трамп даст ему ответ либо сегодня, либо на днях.

Ранее Трамп допустил смену позиции по Украине. Он отметил, что провел «очень хорошую встречу» с президентом России Владимиром Путиным на Аляске, но если она не даст результатов, то Штаты сменят позицию.

До этого Трамп пригрозил последствиями, если встреча глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не состоится. Он также заявил, что готов принять «определенные меры», если украинский конфликт не будет урегулирован в ближайшее время.