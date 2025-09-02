Стало известно, кого Трамп обвинит в срыве переговоров по Украине

Газета Times сообщает, что президент США Дональд Трамп планирует обвинить Европу в срыве его мирной инициативы по Украине.

Как сообщает издание со ссылкой на анонимные источники в Белом доме, Трамп собирается объявить, что Европа подталкивает Киев к «ожиданию лучших условий для мира». Когда именно Трамп сделает подобное заявление, издание не сообщает.

«Трамп возлагает вину на европейцев за то, что они поощряют Киев упорствовать в ожидании "лучших условий" мира», — говорится в материале.

Ранее Трамп заявил о своем разочаровании в президенте России Владимире Путине.