Трамп прокомментировал новости о своей смерти

Президент США Дональд Трамп прокомментировал слухи о своей смерти. Об этом сообщает The Telegraph.

Во время пресс-конференции в Белом доме он заявил, что слухи о его смерти являются «сумасшедшими». Как объяснил Трамп, он всего лишь «ничего не делал два дня».

«Я не делал ничего два дня, а все уже начали говорить: "С ним, должно быть, что-то не так". <...> Это фейковые новости», — заявил он.

Напомним, что ранее в западных социальных сетях возник слух о возможной смерти Трампа. Он появился после того, как вице-президент США заявил, что может занять пост главы государства «в случае непредвиденных обстоятельств». На этом фоне сам Трамп некоторое время не появлялся на публике.