Нетаньяху не разрешил Макрону посещать Израиль

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху отказал президенту Франции Эммануэлю Макрону во въезде в Израиль.
Нетаньяху отказал Макрону во въезде в Израиль
Gettyimages.ru
Об этом сообщает израильский телеканал Channel 13.
Отмечается, что Макрон, объявивший недавно о планах признать Палестину, подал запрос на посещение Израиля.
«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху ответил, что не будет приветствовать его визит, пока он не откажется от своего намерения», — говорится в материале.
Ранее Макрон заявил, что Франция признает Палестину на заседании Генассамблеи ООН.
Британия также объявила о планах признать Палестину, если Израиль не завершит конфликт.