Нетаньяху не разрешил Макрону посещать Израиль

Газета.Ruиещё 7

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху отказал президенту Франции Эммануэлю Макрону во въезде в Израиль.

Нетаньяху не разрешил Макрону посещать Израиль
© Global look

Нетаньяху отказал Макрону во въезде в Израиль

Gettyimages.ru

Об этом сообщает израильский телеканал Channel 13.

Отмечается, что Макрон, объявивший недавно о планах признать Палестину, подал запрос на посещение Израиля.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху ответил, что не будет приветствовать его визит, пока он не откажется от своего намерения», — говорится в материале.

Ранее Макрон заявил, что Франция признает Палестину на заседании Генассамблеи ООН.

Британия также объявила о планах признать Палестину, если Израиль не завершит конфликт.