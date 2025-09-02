Трамп: Китай нуждается в отношениях с США гораздо сильнее, чем США с Пекином

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай гораздо сильнее заинтересован в развитии отношений с Вашингтоном, чем американская сторона с Пекином.

«Китай нуждается в отношениях с нами гораздо сильнее, чем мы с ними», — сказал Трамп в ходе выступления в Белом доме.

Ранее американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что США воздерживаются от введения вторичных санкций или новых пошлин в отношении Китая из-за покупки российских энергоресурсов, пока ведутся торговые переговоры с Пекином.