Трамп оценил развитие отношений России и Китая

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его не беспокоит формирование оси, которая, как ему кажется, настроена против США. В том числе во время интервью радиоведущему Скотту Дженнингсу он упомянул сотрудничество России и Китая.

«Нет, я совершенно не обеспокоен», — ответил глава государства на соответствующий вопрос.

Дональд Трамп также выразил уверенность, что Россия и КНР никогда не применят свои вооруженные силы против США.

Ранее американские СМИ написали, что попытки администрации президента США разобщить Россию, Индию и Китай не дают ожидаемых результатов. Как подчеркивалось, Трамп активно пытается поссорить Индию с Россией и одновременно отдалить Россию от Китая.

До этого Дональд Трамп обвинил своих предшественников Джозефа Байдена и Барака Обаму в появлении альянса России и Китая.