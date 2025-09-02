Президент США Дональд Трамп впервые официально появился на публике на фоне слухов о смерти. Об этом сообщает The Independent.

Как сообщает издание, Трамп впервые официально появился на публике после недельного отсутствия — он вышел на брифинг в Белом доме. В ходе встречи он заявил, что штаб-квартира Командования космических сил переедет из Колорадо в Алабаму. Кроме того, он также добавил. что США проигрывают космическую гонку России и Китаю.

Ранее в социальных сетях возникла теория о возможной смерти Трампа. Основанием для нее стало заявление вице-президента Вэнса — тот рассказал, что в случае непредвиденных обстоятельств он может занять пост главы государства. На этом фоне сам Трамп некоторое время не появлялся на публике.