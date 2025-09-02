В США раскрыли, почему Вашингтон не вводит вторичные санкции против КНР

Соединенные Штаты пока воздерживаются от введения вторичных санкций в отношении Китая из-за сотрудничества с Россией, так как желают продолжать торговые переговоры с Пекином, рассказал постпред США при НАТО Мэттью Уитакер. Об этом пишет Bloomberg.

В июле президент США Дональд Трамп предупредил, что Вашингтон введет вторичные 100-процентные пошлины для покупателей российской нефти и другие санкции, если Москва не согласится с его инициативами по мирному соглашению с Киевом.

«Трамп не ввел пошлины против Китая, потому что торговые переговоры с Пекином продолжаются. И конфликт на Украине, безусловно, является частью этих обсуждений», — разъяснил Уитакер.

Дипломат напомнил, что в последний раз, когда Пекин и Вашингтон оказывали давление друг на друга, все закончилось взаимным введением пошлин на уровне 145%.

«Это не тот способ, которым можно решить ситуацию и в торговых отношениях с Китаем, и в конфликте между Россией и Украиной», — резюмировал постпред.

Ранее сообщалось, что 27 августа вступила в силу пошлина в 25% на товары из Индии, введенная Трампом в связи с тем, что страна продолжает закупать российскую нефть. В Нью-Дели назвали меры со стороны США «несправедливыми, необоснованными и неразумными».