Трамп намерен предпринять действия по урегулированию конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует предпринять шаги для урегулирования конфликта на Украине.

«Мы будем делать что-то, что поможет сохранить жизни», — сказал он в интервью радиоведущему Скотту Дженнингсу.

При этом глава Белого дома не уточнил, какие именно действия будут предприняты.

Однако подчеркнул, что очень разочарован в российском лидере Владимире Путине.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент в интервью Fox Business заявил, что американские власти планируют очень «пристально изучить» все возможные варианты действий в отношении России из-за продолжающегося украинского конфликта.