Трамп намерен предпринять действия по урегулированию конфликта на Украине

Трамп планирует предпринять действия по урегулированию конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует предпринять шаги для урегулирования конфликта на Украине.
«Мы будем делать что-то, что поможет сохранить жизни», — сказал он в интервью радиоведущему Скотту Дженнингсу.
При этом глава Белого дома не уточнил, какие именно действия будут предприняты.
Однако подчеркнул, что очень разочарован в российском лидере Владимире Путине.
Ранее министр финансов США Скотт Бессент в интервью Fox Business заявил, что американские власти планируют очень «пристально изучить» все возможные варианты действий в отношении России из-за продолжающегося украинского конфликта.