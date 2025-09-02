Зеленский пожаловался на «наглость россиян»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «наглость россиян становится все больше», комментируя удары ВС РФ по территории республики. В своем Telegram-канале он пообещал, что Киев будет отвечать «ассиметрично».

«Наглость россиян становится все больше - они все чаще днем атакуют Украину десятками ударных дронов. В ночь на сегодня было 150 дронов, утром - еще более 50, вечером - еще десятки, и большинство из них - «Шахеды», — посетовал Зеленский.

По его словам, такое развитие событий демонстрирует якобы пренебрежение России к мирным усилиям. Он также заявил, что ВС РФ накапливают силы на «некоторых участках фронта».

«Россия продолжает наносить удары. Конечно, мы будем отвечать на это. Отвечать в том числе асимметрично, чтобы Россия точно ощущала последствия своей наглости», — написал президент Украины.

До этого военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев заявил, что Владимир Зеленский, говоря о готовящихся ударах вглубь России, пытается террором запугать мирных граждан. По его словам, Киев анонсирует, рекламирует и предупреждает о том, что России «стоит готовиться». Это элементы террора и запугивания граждан в целом, подчеркнул политолог. Перенджиев считает, что таким образом Украина пытается оказать «давление на Россию», а Зеленский – остановить продвижение ВС РФ в Донбассе.