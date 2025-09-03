Президент Украины Владимир Зеленский прибыл во Францию на встречу с лидерами европейских стран, входящих в «коалицию желающих». Об этом сообщает Telegram-канал «Страна».

© Global look

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что заседании «коалиции желающих» состоится 4 сентября. Встреча состоится в формате видеоконференции.

По словам Мерца, главной темой обсуждения станут вопросы, связанные с гарантиями безопасности для Украины и ее дальнейшей поддержкой. Канцлер ФРГ отметил, что «самой важной гарантией безопасности» для Украины является достаточная поддержка ее армии. Как отметил Мерц, «коалиция желающих» намерена и дальше оказывать помощь Вооруженным силам Украины. Также он обратил внимание, что военная поддержка Киева скорее входит в список компетенций «коалиции желающих», а не всего Европейского союза (ЕС).