Трамп заявил о своем разочаровании в Путине

Президент США Дональд Трамп заявил, что очень разочарован в российском лидере Владимире Путине. Его слова передает «Страна.ua».

«Я очень разочарован. Тысячи людей умирают. Эта война [на Украине] не имеет смысла. Я очень разочарован в президенте Путине», — сказал он.

Американский лидер также в очередной раз подчеркнул, что конфликт на Украине не начался бы, если бы он был президентом. Выборы президента США в 2020 году, на которых он уступил Джо Байдену, Трамп назвал «подстроенными».

Ранее корреспондент телеканала Fox News Джеки Генрих заявила, что Трамп сделает «захватывающее» заявление, которое касается Министерства обороны США. Она сослалась на информацию от пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.