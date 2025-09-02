Вучич: нелегко готовиться к переговорам с Путиным

Президент Сербии Александр Вучич признался, что к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным готовиться нелегко.

«Это нелегко — разговаривать с президентом Путиным час и готовиться к этому. Люди думают, что ты приходишь, сидишь и говоришь, что хочешь. Это не так», — цитирует его издание Blic.

Вучич заметил, что представляет маленькую страну и каждым словом должен заботиться об интересах Сербии.

Ранее он рассказал, что обсуждал с Путиным энергетическое сотрудничество с «Росатомом».