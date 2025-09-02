Выяснились неожиданные подробности о связи Парубия с сыном его убийцы

Убитый во Львове экс-спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий служил в 2022 году в одном подразделении с сыном подозреваемого в его убийстве. Об этом сообщил депутат Рады Николай Княжицкий.

По словам нардепа, он видел и самого Михаила (пропавшего без вести сына подозреваемого Михаила Сцельникова), когда они с группой уроженцев Львова приехали в добровольцами в 206-й батальон. Туда вначале записались все депутаты ЕС, там же был и Андрей Парубий, уточнил Княжицкий.

Он также добавил, что знаком с бывшей женой подозреваемого. Из семьи Михаил Сцельников ушел 27 лет.

Нардеп назвал его по этой причине «идеальным объектом для вербовки и сценария».

Ранее в комитете Госдумы по обороне прокомментировали просьбу подозреваемого в убийстве экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия обменять его на военнопленного. По словам депутата, за этим скрывается желание Михаила Сцельникова найти уловку, чтобы покинуть Украину.