Лукашенко заверил Путина в поддержке России в борьбе с нацизмом

В канун торжественной даты - 80-летия Победы над японским милитаризмом и по случаю годовщины окончания Второй мировой войны - лидеры Союзного государства подтвердили свое участие в параде в Пекине 3 сентября.

Обозреватели БЕЛТА информируют в этой связи, что Александр Лукашенко заверил своего коллегу Владимира Путина в поддержке России в борьбе с современным нацизмом. Об этом было заявлено на встрече двух президентов в китайской столице.

"Трудимся вместе на всех фронтах. Вы знаете. И будем трудиться", - подчеркнул белорусский лидер, обращаясь к своему визави.

Напомнив о своем недавнем телефонном разговоре с главой Белового дома, Лукашенко рассказал, что подтвердил, что Беларусь и Россия - "одна страна". "В принципе, Россия в одиночку воюет. Мы, как можем, поддерживаем и будем поддерживать. Публично об этом говорю", - добавил глава республики.

Оценив ситуацию на Украине как большую беду, белорусский президент спрогнозировал, что со временем еще многие-многие скажут спасибо, "особенно в Европе, что опять в это сложное время нам приходится останавливать нацизм, который мог перерасти в фашизм". "Поэтому, Владимир Владимирович, будем вместе до конца свою роль и функцию выполнять", - резюмировал Лукашенко.