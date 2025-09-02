Мерц рассказал, кто отвечает за вопрос военной помощи Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал о том, кто отвечает за вопрос военной помощи Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время совместной пресс-конференции с президентом Швейцарии Карин Келлер-Суттер он заявил, что военной помощью Украине занимаются страны-члены Евросоюза. Кроме того, в этом вопросе также участвуют другие страны, которые входят в «коалицию желающих», например Великобритания.

«Что касается того, какую военную поддержку мы оказываем, это вопрос исключительно компетенции государств-членов Европейского Союза и всех других, кто в этом участвует. Я хотел бы упомянуть в этой связи Великобританию. Великобритания больше не является членом ЕС, к сожалению. Но Великобритания находится в самом тесном кругу тех, кто возглавляет эту "коалицию желающих". Вот почему это задача, которая скорее относится к такой расстановке сил, а не является задачей Европейского Союза», — заявил он.

Ранее Мерц предложил Женеву в качестве площадки для переговоров о достижения перемирия на Украине.