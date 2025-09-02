Трампа и Хегсета обвинили в нарушении федерального закона

Федеральный окружной суд США во вторник, 2 сентября, пришел к выводу, что президент страны Дональд Трамп и министр обороны Пит Хегсет не имели права использовать войска Нацгвардии в Лос-Анджелесе, пишет CNN.

Напомним, что в начале июня в Лос-Анджелесе вспыхнули протесты, вызванные жесткими действиями миграционных властей. Федеральные власти попытались подавить протесты с помощью Национальной гвардии и морской пехоты.

В суде заметили, что действия Трампа и Хегсета нарушили так называемый Posse Comitatus Act, который запрещает военным участвовать в деятельности по поддержанию правопорядка в гражданских целях.

Журналисты уточнили, что акт запрещает президенту использовать армию в качестве полиции: в подавлении протестов, арестах, обысках или иных следственных действиях.

Эксперты отметили, что обойти этот закон можно только большинством Конгресса или на основании Закона о восстаниях, который позволяет главе страны ввести войска Нацгвардии для подавления мятежа.

Судья постановил, что протесты в Калифорнии не были мятежом и местная полиция была в состоянии реагировать на них.

Ранее сообщалось, что Трамп намеревается 5 сентября ввести в Чикаго бронетехнику, национальную гвардию, агентов ICE в рамках операции по борьбе с мигрантами.

«Мы уже проводили совместные операции с миграционной и таможенной полицией Чикаго, Иллинойса и других штатов, гарантируя соблюдение наших законов, но мы намерены увеличить ресурсы для этих операций», — разъяснила министр внутренней безопасности Кристи Ноэм.

Чиновница пояснила, что не исключается проведение операций такого типа в Бостоне, Сан-Франциско и ряде других городов, контролируемых как демократами, так и республиканцами.