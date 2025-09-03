Трамп пригласил президента Польши на саммит G20

Президент США Дональд Трамп пригласил польского коллегу Кароля Навроцкого на саммит Группы двадцати (G20), который состоится в 2026 году в Майами. Об этом рассказал Навроцкий, передает телеканал TVP Info.

© Global look

«Я получил приглашение от президента Дональда Трампа на предстоящий в следующем году саммит G20», — сказал он.

Накануне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава попросит Вашингтон пригласить ее в G20.

G20 была создана в декабре 1999 года по инициативе министров финансов семи ведущих промышленно развитых государств. В организацию входят 19 стран (Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР и Япония) и два союза — Европейский и Африканский. Группа не имеет постоянного членства и работает на основе приглашений.