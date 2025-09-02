Духовный советник Трампа выступил с тревожным обращением

Духовный советник президента США Дональда Трампа выступил с тревожным обращением об американском лидере. Он опубликовал пост на странице в соцсети X.

© Global look

«Молюсь за вас, президент», — написал он.

Ранее слухи о смерти американского лидера начали массово появляться в последние дни в Х с хештегом #trumpisdead. Однако позже президент США вышел поиграть в гольф с внучкой. Трампа заметили на выезде из Белого дома вместе с внучкой Кай, профессиональной гольфисткой. Вскоре после этого оба сели в машину на южной лужайке.