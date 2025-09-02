В Пентагоне назвали тему выступления Дональда Трампа в Овальном кабинете

Запланированная речь президента США будет связана с вопросом штаб-квартиры Космического командования страны, записано в анонсе ведомства.

Трансляция будет в 14:00 по времени Восточного побережья Соединённых Штатов (21:00 мск).

Ранее американские СМИ сообщали, что Трамп может перенести штаб-квартиру Космического командования из штата Колорадо, определённого предыдущей администрацией, в штат Алабама. Решение о выборе города Колорадо-Спрингс принимал предыдущий президент Джо Байден.