СМИ: у Трампа не осталось идей по мирному соглашению Украины и России

Президент США Дональд Трамп, по данным The Times, «похоже, не имеет новых идей относительно продвижения мирного процесса» на Украине. Его двухнедельный срок для организации встречи лидеров РФ и Украины истек, а саму встречу провести не удалось.

На выходных Трамп рассказал, что объяснял российскому коллеге Владимиру Путину конфликт на Украине через аналогию с «двумя дерущимися детьми на площадке», которым нужно дать время, чтобы усталость заставила их прекратить ссору.

«Я сказал: «Господин президент, возможно, вам придется продолжать бороться и много страдать, потому что обе стороны страдают, прежде чем вы сможете их разделить, прежде чем их можно будет разделить», — цитирует The Times президента.

Издание отмечает, что Путин, по всей видимости, «воспринял слова Трампа как зеленый свет».