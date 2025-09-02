Вместо оружия киевский режим начал просить у Нидерландов денег. Об этом заявил лидер нидерландского оппозиционного блока «Зелёные левые» / Партия труда Франс Тиммерманс в интервью газете Trouw.

© DPA/ТАСС

«Украинцы теперь просят нечто иное. Они больше не просят F-16 или танки. Они просят денег, чтобы самим производить беспилотники вместе с нами и другими странами», — отметил он.

По его словам, Украина также просит деньги, чтобы содержать свою армию и платить солдатам.

Ранее депутат Верховной рады Юрий Камельчук предложил пополнять ряды ВСУ военными пенсионерами и полицейскими.