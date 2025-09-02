В 2028 году Черногория может присоединиться к Евросоюзу (ЕС), став 28-м членом объединения, а в 29-м году оно может получить еще одного члена — Албанию.

© Pixabay

Об этом во вторник, 2 сентября, сообщила комиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос.

— Если мы завершим техническую часть переговоров о присоединении в 2026 году, то в 2028 году мы можем получить 28-го члена ЕС. Албания может присоединиться в качестве 29-го члена в 2029 году, — заявила чиновник.

Она подчеркнула, что страны-кандидаты должны провести необходимые для присоединения к объединению реформы, связанные с верховенством закона, правами человека, борьбой с коррупцией и свободой СМИ.

Премьер-министр Черногории Милойко Спайич отметил, что стране нужно «повернуться лицом к будущему», поскольку в противном случае она рискует стать ненужной, передает портал EuropeanWesternBalkans.

Бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что после распада ЕС, который «обязательно случится», жители стран объединения станут свидетелями новых вооруженных конфликтов, сравнимых по масштабу разрушений с боевыми действиями на Украине.