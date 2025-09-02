В Еврокомиссии прокомментировали встречу Фицо с Путиным

Пресс-секретарь Еврокомиссии (ЕК) Анита Хиппер заявила, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо не выступал в роли представителя Евросоюза во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Пекине. Об этом сообщает The Guardian.

Такое заявление она сделала во время брифинга с журналистами. Получив соответствующий вопрос от присутствующих, Хиппер дала отрицательный ответ.

«Ответ — нет», — коротко заявила она.

Напомним, что встреча Путина и Фицо прошла в Китае в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Во время переговоров с Путиным Фицо заявил, что Братислава «очень жестко» реагирует на атаки нефтепровода «Дружба». В ответ российский президент предложил остановить поставки газа на Украину.