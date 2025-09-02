В США нашли новое подтверждение «болезни» Трампа

Слухи о проблемах со здоровьем президента США Дональда Трампа обострились из-за перекрытия дорог у больницы, где лечат сотрудников Белого дома. Об этом пишет издание Metro.

«В X распространяются фотографии, предположительно, перекрытых дорог возле Национального военного госпиталя имени Уолтера Рида, <...> где Трамп ранее был госпитализирован в 2020 году с COVID-19», — говорится в материале.

По данным издания, доказательств законности этих перекрытий найти не удалось. В материале отмечается, что до этого американский лидер появился на публике в золотой кепке с символикой США и направился в свой гольф-клуб.

При этом пользователи соцсети X опровергли информацию о замедлении движения на дорогах вблизи госпиталя.

Трамп прокомментировал слухи о своем здоровье

1 сентября Трамп впервые прокомментировал слухи о своем здоровье — в Truth Social президент США написал, что «никогда в жизни не чувствовал себя лучше». На прошлой неделе в соцсетях начали распространяться теории о том, что глава Белого дома якобы тяжело болен.

Доказательствами болезни Трампа американцы называют исчезновение Трампа из информационного поля, синяк на его руке, возросший «индекс пиццы» и странное заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса о готовности занять пост президента в случае «ужасной трагедии».