Политолог объяснил вбросы фон дер Ляйен про свой самолет

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сделала акцент на инциденте с навигацией в ее самолете, связав его с российскими системами радиоэлектронной борьбы. Однако главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич заявил, что подобный шаг скорее выглядел как попытка отвлечь внимание от успехов саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Свое мнение он озвучил в беседе с изданием «Абзац».

Он считает произошедшее элементарным пиар-ходом. По его словам, аппарат фон дер Ляйен попытался воспроизвести информационный эффект, схожий с событиями в Балтийском море, но сделал это крайне неуклюже.

«В Балтийском море национальные сети накладываются друг на друга, и там действительно можно наблюдать перебои. Но в случае с Болгарией никакие посторонние сигналы исключены, особенно при посадке», — отметил эксперт.

Все действия главы ЕК Межевич назвал «убогой антироссийской кампанией».

Политолог обратил внимание, что подобные «вбросы» всегда имеют медийный резонанс. Первое сообщение распространяется моментально, а вот последующие опровержения остаются незамеченными.

